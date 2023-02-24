Дорогов кр. 31.05./26.06.1855. Котуркуль Максим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогов кр. 31.05./26.06.1855. Котуркуль Максим Степанович

Дорогов кр. 31.05./26.06.1855. Котуркуль Максим Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Степан Васильев

Мать: Из Никитино Елена Авдотья

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Дорогова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анисья Максимовна

Мать ребёнка: Дорогова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
03.04.1844

Дочь: Марья Максимовна

Мать ребёнка: Дорогова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Дорогов Андрей Максимович

Мать ребёнка: Дорогова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Дорогов Кр 28.01.1871 Малолетка Федор Максимович

Мать ребёнка: Дорогова Авдотья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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