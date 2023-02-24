Дорогов кр. 31.05./26.06.1855. Котуркуль Максим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Степан Васильев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Дорогова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анисья Максимовна
Мать ребёнка: Дорогова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
03.04.1844
Дочь: Марья Максимовна
Мать ребёнка: Дорогова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Дорогов Андрей Максимович
Мать ребёнка: Дорогова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Дорогов Кр 28.01.1871 Малолетка Федор Максимович
Мать ребёнка: Дорогова Авдотья Егоровна
Смерть
Неизвестно