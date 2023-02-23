Дорогова Авдотья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.04.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Дорогов Кр. 31.05./26.06.1855. Котуркуль Максим Степанович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анисья Максимовна
Отец ребёнка: Дорогов Кр. 31.05./26.06.1855. Котуркуль Максим Степанович
Рождение ребёнка
03.04.1844
Дочь: Марья Максимовна
Отец ребёнка: Дорогов Кр. 31.05./26.06.1855. Котуркуль Максим Степанович
Рождение ребёнка
1850
Рождение ребёнка
Около 1852
Смерть
24.04.1902