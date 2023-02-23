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Дорогова Авдотья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Дорогов Кр. 31.05./26.06.1855. Котуркуль Максим Степанович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анисья Максимовна

Отец ребёнка: Дорогов Кр. 31.05./26.06.1855. Котуркуль Максим Степанович

Рождение ребёнка
03.04.1844

Дочь: Марья Максимовна

Отец ребёнка: Дорогов Кр. 31.05./26.06.1855. Котуркуль Максим Степанович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Дорогов Андрей Максимович

Отец ребёнка: Дорогов Кр. 31.05./26.06.1855. Котуркуль Максим Степанович

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Дорогов Кр 28.01.1871 Малолетка Федор Максимович

Отец ребёнка: Дорогов Кр. 31.05./26.06.1855. Котуркуль Максим Степанович

Смерть
24.04.1902
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