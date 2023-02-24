Дорогов кр 28.01.1871 малолетка Федор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов кр 28.01.1871 малолетка Федор Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

08.11.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Дорогов Кр. 31.05./26.06.1855. Котуркуль Максим Степанович

Мать: Дорогова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
11.01.1876

Сын: Дорогов Павел Федорович

Мать ребёнка: Дорогова Варвара Васильева

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Дорогов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Дорогова Варвара Васильева

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Дорогов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Дорогова Варвара Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальская Феоктиста Федоровна

Мать ребёнка: Дорогова Варвара Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов ? Федорович

Мать ребёнка: Дорогова Варвара Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муж Поп Г. Кременчук Мариамна Федоровна

Мать ребёнка: Дорогова Варвара Васильева

Смерть
08.11.1900
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