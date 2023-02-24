Дорогов кр 28.01.1871 малолетка Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти08.11.1900
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Рождение ребёнка
11.01.1876
Мать ребёнка: Дорогова Варвара Васильева
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Дорогов Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Дорогова Варвара Васильева
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Дорогова Варвара Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальская Феоктиста Федоровна
Мать ребёнка: Дорогова Варвара Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогов ? Федорович
Мать ребёнка: Дорогова Варвара Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муж Поп Г. Кременчук Мариамна Федоровна
Мать ребёнка: Дорогова Варвара Васильева
Смерть
08.11.1900