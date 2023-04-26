Дорогова Варвара Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти27.12.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1876
Отец ребёнка: Дорогов Кр 28.01.1871 Малолетка Федор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Дорогов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Дорогов Кр 28.01.1871 Малолетка Федор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Дорогов Кр 28.01.1871 Малолетка Федор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальская Феоктиста Федоровна
Отец ребёнка: Дорогов Кр 28.01.1871 Малолетка Федор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогов ? Федорович
Отец ребёнка: Дорогов Кр 28.01.1871 Малолетка Федор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
27.12.1914
с. Дмитриевское
Похороны
Неизвестно
ст. Щучинская