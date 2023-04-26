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Дорогова Варвара Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

27.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1876

Сын: Дорогов Павел Федорович

Отец ребёнка: Дорогов Кр 28.01.1871 Малолетка Федор Максимович

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Дорогов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Дорогов Кр 28.01.1871 Малолетка Федор Максимович

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Дорогов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Дорогов Кр 28.01.1871 Малолетка Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальская Феоктиста Федоровна

Отец ребёнка: Дорогов Кр 28.01.1871 Малолетка Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов ? Федорович

Отец ребёнка: Дорогов Кр 28.01.1871 Малолетка Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муж Поп Г. Кременчук Мариамна Федоровна

Отец ребёнка: Дорогов Кр 28.01.1871 Малолетка Федор Максимович

Смерть
27.12.1914
с. Дмитриевское
Похороны
Неизвестно
ст. Щучинская
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