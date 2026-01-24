Дорогов Репресс. 1937 10 Лет Итл Дмитрий Федорович
мужской, родился 20.09.1880
умер Около 1936
ОтецДорогов Кр 28.01.1871 Малолетка Федор МаксимовичОколо 16.02.1854 ст. г.р.
МатьДорогова Варвара ВасильеваОколо 1848 г.р.
Супруги
(Мельник) Мария НикифоровнаОколо 1885 г.р.
Дети
Пантэо (Дорогова) Зоя Дмитриевна21.12.1903 г.р.
Дорогов Владимир Дмитриевич14.07.1906 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комлева (Дорогова) Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: (Мельник) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: (Мельник) Мария Никифоровна
Бракосочетание
29.01.1903
Рождение ребёнка
21.12.1903
Дочь: Пантэо (Дорогова) Зоя Дмитриевна
Мать ребёнка: (Мельник) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
14.07.1906
Сын: Дорогов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: (Мельник) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
25.03.1909
Дочь: Сафонова (Дорогова) Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: (Мельник) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
13.01.1912
Мать ребёнка: (Мельник) Мария Никифоровна
Смерть
Около 1936