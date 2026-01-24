Дорогов Репресс. 1937 10 Лет Итл Дмитрий Федорович 20.09.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогов Репресс. 1937 10 Лет Итл Дмитрий Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 20.09.1880

умер Около 1936

Отец
Дорогов Кр 28.01.1871 Малолетка Федор МаксимовичОколо 16.02.1854 ст. г.р.
Мать
Дорогова Варвара ВасильеваОколо 1848 г.р.
Супруги
(Мельник) Мария НикифоровнаОколо 1885 г.р.
Дети
Пантэо (Дорогова) Зоя Дмитриевна21.12.1903 г.р.
Дорогов Владимир Дмитриевич14.07.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1880

Отец: Дорогов Кр 28.01.1871 Малолетка Федор Максимович

Мать: Дорогова Варвара Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комлева (Дорогова) Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: (Мельник) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: (Мельник) Мария Никифоровна

Бракосочетание
29.01.1903

Жена: (Мельник) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
21.12.1903

Дочь: Пантэо (Дорогова) Зоя Дмитриевна

Мать ребёнка: (Мельник) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
14.07.1906

Сын: Дорогов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: (Мельник) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
25.03.1909

Дочь: Сафонова (Дорогова) Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: (Мельник) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
13.01.1912

Сын: Дорогов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: (Мельник) Мария Никифоровна

Смерть
Около 1936

Причина смерти: в Омске, в тюрьме ст.58.10

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