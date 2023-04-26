Комлева (Дорогова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева (Дорогова) Нина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорогов Дмитрий Федорович

Мать: Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно