Роман Васильев
мужской, родился 1763, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1808, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецВасилий Семенов1747 г.р.
МатьИз Собакина Евдокия Макарова1742 г.р.
Супруги
Из Канадея Ирина Иванова1762 г.р.
Дети
Дорогов Никита Романов1783 г.р.
Кузьма Романов1786 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Василий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Из Канадея Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Из Канадея Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кузьма Романов
Мать ребёнка: Из Канадея Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Февронья Романова
Мать ребёнка: Из Канадея Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Макар Романович
Мать ребёнка: Из Канадея Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Антон Романович
Мать ребёнка: Из Канадея Ирина Иванова
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1796
Сын: Дорогов Максим Перес. В 1837 Г Романович
Мать ребёнка: Из Канадея Ирина Иванова
Смерть
1808