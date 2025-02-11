Роман Васильев 1763 — найти родственников по фамилии на Familio

Роман Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1763, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1808, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Василий Семенов1747 г.р.
Мать
Из Собакина Евдокия Макарова1742 г.р.
Супруги
Из Канадея Ирина Иванова1762 г.р.
Дети
Дорогов Никита Романов1783 г.р.
Кузьма Романов1786 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Василий Семенов

Мать: Из Собакина Евдокия Макарова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Из Канадея Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Дорогов Никита Романов

Мать ребёнка: Из Канадея Ирина Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кузьма Романов

Мать ребёнка: Из Канадея Ирина Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Февронья Романова

Мать ребёнка: Из Канадея Ирина Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1790

Сын: Макар Романович

Мать ребёнка: Из Канадея Ирина Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1793

Сын: Антон Романович

Мать ребёнка: Из Канадея Ирина Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1796

Сын: Дорогов Максим Перес. В 1837 Г Романович

Мать ребёнка: Из Канадея Ирина Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1808
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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