Кузьма Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Роман Васильев
Рождение ребёнка
1805
Сын: Семен Кузьмич
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Егор Кузьмич
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дарья Кузьминична
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Никонор Кузьмич
Мать ребёнка: Аксинья
Смерть
1814