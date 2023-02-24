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Кузьма Романов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Роман Васильев

Мать: Из Канадея Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Семен Кузьмич

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1809

Сын: Егор Кузьмич

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дарья Кузьминична

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Никонор Кузьмич

Мать ребёнка: Аксинья

Смерть
1814
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