Ксения (Аксинья) Родионова
женский, родилась 1780
умерла До 1835
МатьПросковья Афанасьева1756 г.р.
ОтецРодион Ларионов (Наумов)1755 г.р.
Дети
Егор Кузьмич1809 г.р.
Семен Кузьмич23.07.1810 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Родион Ларионов (Наумов)
Мать: Просковья Афанасьева
Рождение ребёнка
1809
Сын: Егор Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Романов
Рождение ребёнка
23.07.1810
Сын: Семен Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Романов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Романов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Никанор Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Романов
Место жительства
1816
Смерть
До 1835