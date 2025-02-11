Ксения (Аксинья) Родионова 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Ксения (Аксинья) Родионова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1780

умерла До 1835

Мать
Просковья Афанасьева1756 г.р.
Отец
Родион Ларионов (Наумов)1755 г.р.
Дети
Егор Кузьмич1809 г.р.
Семен Кузьмич23.07.1810 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Родион Ларионов (Наумов)

Мать: Просковья Афанасьева

Рождение ребёнка
1809

Сын: Егор Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Романов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.07.1810

Сын: Семен Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Романов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Романов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1814

Сын: Никанор Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Романов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

43

Смерть
До 1835

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