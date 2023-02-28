(из Телятниково) Просковья Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Родионова
Отец ребёнка: Родион (Наумов)
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Афимья-Аксинья Родионова
Отец ребёнка: Родион (Наумов)
Рождение ребёнка
1784
Сын: Василий 1833
Отец ребёнка: Родион (Наумов)
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Варвара Родионова
Отец ребёнка: Родион (Наумов)
Рождение ребёнка
1792
Сын: Андрей Родионов
Отец ребёнка: Родион (Наумов)
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1798
Сын: Матвей Родионов
Отец ребёнка: Родион (Наумов)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион (Наумов)
Смерть
Неизвестно