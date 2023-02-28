(из Телятниково) Просковья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Телятниково) Просковья Афанасьева

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Родионова

Отец ребёнка: Родион (Наумов)

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Афимья-Аксинья Родионова

Отец ребёнка: Родион (Наумов)

Рождение ребёнка
1784

Сын: Василий 1833

Отец ребёнка: Родион (Наумов)

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Варвара Родионова

Отец ребёнка: Родион (Наумов)

Рождение ребёнка
1792

Сын: Андрей Родионов

Отец ребёнка: Родион (Наумов)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Матвей Родионов

Отец ребёнка: Родион (Наумов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион (Наумов)

Смерть
Неизвестно
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