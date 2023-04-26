Родион (Наумов)
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: (Наум) Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Родионова
Мать ребёнка: (из Телятниково) Просковья Афанасьева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Афимья-Аксинья Родионова
Мать ребёнка: (из Телятниково) Просковья Афанасьева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Василий 1833
Мать ребёнка: (из Телятниково) Просковья Афанасьева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Варвара Родионова
Мать ребёнка: (из Телятниково) Просковья Афанасьева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Андрей Родионов
Мать ребёнка: (из Телятниково) Просковья Афанасьева
Рождение ребёнка
1798
Сын: Матвей Родионов
Мать ребёнка: (из Телятниково) Просковья Афанасьева
Смерть
1823