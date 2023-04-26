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Родион (Наумов)

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: (Наум) Емельянов

Мать: (из Губашева) Прасковья Яковлева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (из Телятниково) Просковья Афанасьева

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Родионова

Мать ребёнка: (из Телятниково) Просковья Афанасьева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Афимья-Аксинья Родионова

Мать ребёнка: (из Телятниково) Просковья Афанасьева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Василий 1833

Мать ребёнка: (из Телятниково) Просковья Афанасьева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Варвара Родионова

Мать ребёнка: (из Телятниково) Просковья Афанасьева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Андрей Родионов

Мать ребёнка: (из Телятниково) Просковья Афанасьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Матвей Родионов

Мать ребёнка: (из Телятниково) Просковья Афанасьева

Смерть
1823
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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