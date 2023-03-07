(Наум) Емельянов
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Емелька Тестеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1752
Сын: Антон Ларионов
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Родион (Наумов)
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1764
Сын: Еким- Ларионов
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1771
Сын: (Савелий Наумов) Ларионов
Мать ребёнка: Аграфена Дмитриева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Артемий Ларионов
Мать ребёнка: Аграфена Дмитриева
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Аграфена Дмитриева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Осип Ларионов
Мать ребёнка: Аграфена Дмитриева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Февронья Ларионова
Мать ребёнка: Аграфена Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Пелагея Ларионовна
Мать ребёнка: Аграфена Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Яковлева
Смерть
1787