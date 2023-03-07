(Наум) Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Наум) Емельянов

(Наум) Емельянов

avatar

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Емелька Тестеев

Мать: ?

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: (Кипка-Камка) Ларионов

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1752

Сын: Антон Ларионов

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1755

Сын: Родион (Наумов)

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Еким- Ларионов

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: (Савелий Наумов) Ларионов

Мать ребёнка: Аграфена Дмитриева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Артемий Ларионов

Мать ребёнка: Аграфена Дмитриева

Рождение ребёнка
1783

Сын: Ларионов Фёдор Ларионов

Мать ребёнка: Аграфена Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Осип Ларионов

Мать ребёнка: Аграфена Дмитриева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Февронья Ларионова

Мать ребёнка: Аграфена Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Пелагея Ларионовна

Мать ребёнка: Аграфена Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Яковлева

Смерть
1787
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close