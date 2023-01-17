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Еким- Ларионов

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: (Наум) Емельянов

Мать: Прасковья Яковлева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Ефросинья Мокеева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Тюрин Иван Якимов

Мать ребёнка: Ефросинья Мокеева

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анисья Яковлева

Мать ребёнка: Ефросинья Мокеева

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья Яковлева

Мать ребёнка: Ефросинья Мокеева

Рождение ребёнка
1791

Сын: Тюрин Николай Якимов

Мать ребёнка: Ефросинья Мокеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Мокеева

Смерть
1821
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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