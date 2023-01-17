Еким- Ларионов
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: (Наум) Емельянов
Мать: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Ефросинья Мокеева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Тюрин Иван Якимов
Мать ребёнка: Ефросинья Мокеева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анисья Яковлева
Мать ребёнка: Ефросинья Мокеева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья Яковлева
Мать ребёнка: Ефросинья Мокеева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Тюрин Николай Якимов
Мать ребёнка: Ефросинья Мокеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Мокеева
Смерть
1821