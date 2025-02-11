Тюрин Иван Яковлев/ Ефимов
мужской, родился 1785, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 05.12.1851, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕким Ларионов Яков Яков/ Еким Ларионов1764 г.р.
Мать(Мокеева) Ефросинья Моисеева/ Мокеева1763 г.р.
Супруги
Тюрина Прасковья Андреевна1791 г.р.
Дети
Тюрин Данила Иванов1814 г.р.
(Тюрина) Татьяна Иванова1815 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1795
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
1814
Сын: Тюрин Данила Иванов
Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Тюрина) Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Андреевна
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Тюрина Кр-Я 27.04.1835) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Андреевна
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Смерть
05.12.1851
Место жительства
1858