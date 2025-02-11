Тюрин Иван Яковлев/ Ефимов 1785 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюрин Иван Яковлев/ Ефимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1785, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 05.12.1851, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Еким Ларионов Яков Яков/ Еким Ларионов1764 г.р.
Мать
(Мокеева) Ефросинья Моисеева/ Мокеева1763 г.р.
Супруги
Тюрина Прасковья Андреевна1791 г.р.
Дети
Тюрин Данила Иванов1814 г.р.
(Тюрина) Татьяна Иванова1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Еким Ларионов Яков Яков/ Еким Ларионов

Мать: (Мокеева) Ефросинья Моисеева/ Мокеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Прасковья Андреевна

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Рождение ребёнка
1814

Сын: Тюрин Данила Иванов

Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Тюрина) Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Тюрина Кр-Я 27.04.1835) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

23 47 лет по переписи

Смерть
05.12.1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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