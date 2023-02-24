Тюрин Данила Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиДо 03.06.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Тюрин Иван Якимов
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анастасия Даниловна
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Феодосия Даниловна
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Феодосья Даниловна
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Екатерина Даниловна
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Даниловна
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
14.?.1845
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Агафья Даниловна
Мать ребёнка: Тюрина Екатерина Остафьевна
Рождение ребёнка
01.01.1846
Мать ребёнка: Тюрина Екатерина Остафьевна
Рождение ребёнка
26.09.1848
Мать ребёнка: Тюрина Екатерина Остафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Тимофеевна
Смерть
До 03.06.1884