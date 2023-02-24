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Тюрин Данила Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

До 03.06.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Тюрин Иван Якимов

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анастасия Даниловна

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Феодосия Даниловна

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Феодосья Даниловна

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Екатерина Даниловна

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Даниловна

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
14.?.1845

Жена: Тюрина Екатерина Остафьевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Агафья Даниловна

Мать ребёнка: Тюрина Екатерина Остафьевна

Рождение ребёнка
01.01.1846

Сын: Тюрин Василий Данилович

Мать ребёнка: Тюрина Екатерина Остафьевна

Рождение ребёнка
26.09.1848

Сын: Тюрин Дионисий Данилович

Мать ребёнка: Тюрина Екатерина Остафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Тимофеевна

Смерть
До 03.06.1884
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