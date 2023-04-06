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Феодосия Даниловна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Тюрин Данила Иванов

Мать: Татьяна Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1861

Муж: Сюлаев Терентий Матвеев

Рождение ребёнка
12.02.1865

Дочь: Агафья Терентьевна

Отец ребёнка: Сюлаев Терентий Матвеев

Рождение ребёнка
29.05.1868

Сын: Сюлаев Дорофей Терентьевич

Отец ребёнка: Сюлаев Терентий Матвеев

Рождение ребёнка
21.07.1871

Сын: Сюлаев Семен

Отец ребёнка: Сюлаев Терентий Матвеев

Рождение ребёнка
10.03.1874

Дочь: Александра Терентьевна

Отец ребёнка: Сюлаев Терентий Матвеев

Рождение ребёнка
16.06.1877

Дочь: Агриппина Терентьевна

Отец ребёнка: Сюлаев Терентий Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сюлаев Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Сюлаев Терентий Матвеев

Смерть
Неизвестно
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