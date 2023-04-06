Феодосия Даниловна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Тюрин Данила Иванов
Мать: Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
30.?.1861
Рождение ребёнка
12.02.1865
Дочь: Агафья Терентьевна
Отец ребёнка: Сюлаев Терентий Матвеев
Рождение ребёнка
29.05.1868
Сын: Сюлаев Дорофей Терентьевич
Отец ребёнка: Сюлаев Терентий Матвеев
Рождение ребёнка
21.07.1871
Сын: Сюлаев Семен
Отец ребёнка: Сюлаев Терентий Матвеев
Рождение ребёнка
10.03.1874
Дочь: Александра Терентьевна
Отец ребёнка: Сюлаев Терентий Матвеев
Рождение ребёнка
16.06.1877
Дочь: Агриппина Терентьевна
Отец ребёнка: Сюлаев Терентий Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сюлаев Терентий Матвеев
Смерть
Неизвестно