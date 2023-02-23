Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

До 14.01.1845

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Тюрин Данила Иванов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Феодосия Даниловна

Отец ребёнка: Тюрин Данила Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Феодосья Даниловна

Отец ребёнка: Тюрин Данила Иванов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Тюрин Данила Иванов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Тюрин Данила Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Данила Иванов

Смерть
До 14.01.1845
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