Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиДо 14.01.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Тюрин Данила Иванов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Феодосия Даниловна
Отец ребёнка: Тюрин Данила Иванов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Феодосья Даниловна
Отец ребёнка: Тюрин Данила Иванов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Тюрин Данила Иванов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Тюрин Данила Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Данила Иванов
Смерть
До 14.01.1845