Афанасьева (Тюрина) Агафья Даниловна
женский, родилась 1845, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецТюрин Данила Иванов1814 г.р.
МатьТюрина 2Я Ж.Ксения/ Екатерина Астафьевна1812 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Нуштаева (Афанасьева) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев
Сын: Афанасьев Сергей Матвеевич
Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев
Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев
Сын: Афанасьев Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев
Сын: Афанасьев Семен Матвеевич
Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев
Сын: Афанасьев Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев
Дочь: (Афанасьева) Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев
Дочь: (Афанасьева) Матрена Матвеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев
Дочь: Сырысева (Афанасьева) Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев
Дочь: (Афанасьева) Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев