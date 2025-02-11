Афанасьева (Тюрина) Агафья Даниловна 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Афанасьева (Тюрина) Агафья Даниловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1845, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Тюрин Данила Иванов1814 г.р.
Мать
Тюрина 2Я Ж.Ксения/ Екатерина Астафьевна1812 г.р.
Супруги
Афанасьев Матвей Григорьев07.11.1848 г.р.
Дети
Нуштаева (Афанасьева) Мария Матвеевна03.04.1870 г.р.
Афанасьев Сергей Матвеевич26.06.1872 г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Тюрин Данила Иванов

Мать: Тюрина 2Я Ж.Ксения/ Екатерина Астафьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.11.1868

Муж: Афанасьев Матвей Григорьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.04.1870

Дочь: Нуштаева (Афанасьева) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.06.1872

Сын: Афанасьев Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1875

Сын: Афанасьев Яков Матвеев

Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.11.1877

Сын: Афанасьев Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.02.1879

Сын: Афанасьев Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.11.1881

Сын: Афанасьев Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.02.1884

Дочь: (Афанасьева) Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев

Рождение ребёнка
17.03.1886

Дочь: (Афанасьева) Матрена Матвеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев

Рождение ребёнка
17.03.1887

Дочь: Сырысева (Афанасьева) Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.02.1889

Дочь: (Афанасьева) Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Матвей Григорьев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.