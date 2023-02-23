(из Собакинной) Ефросинья Мокеева
Место рожденияСобакино, Россия
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Собакино, Россия
Рождение ребёнка
1781
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Еким- Ларионов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Тюрин Иван Якимов
Отец ребёнка: Еким- Ларионов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анисья Яковлева
Отец ребёнка: Еким- Ларионов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья Яковлева
Отец ребёнка: Еким- Ларионов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Тюрин Николай Якимов
Отец ребёнка: Еким- Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еким- Ларионов
Смерть
Неизвестно