(из Собакинной) Ефросинья Мокеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Собакинной) Ефросинья Мокеева

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Место рождения

Собакино, Россия

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакино, Россия
Рождение ребёнка
1781

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Еким- Ларионов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Тюрин Иван Якимов

Отец ребёнка: Еким- Ларионов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анисья Яковлева

Отец ребёнка: Еким- Ларионов

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья Яковлева

Отец ребёнка: Еким- Ларионов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Тюрин Николай Якимов

Отец ребёнка: Еким- Ларионов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еким- Ларионов

Смерть
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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