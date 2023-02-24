Василий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Еким- Ларионов
Мать: Ефросинья Мокеева
Рождение ребёнка
1801
Сын: Петр Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1805
Сын: Семен Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Илья Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1814
Сын: Федор Васильев
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно