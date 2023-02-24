Василий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Еким- Ларионов

Мать: Ефросинья Мокеева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Петр Васильев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1805

Сын: Семен Васильев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1808

Сын: Илья Васильев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1814

Сын: Федор Васильев

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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