Семен Переселен С. Константиновка Васильев
мужской, родился 1805, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнна1779 г.р.
ОтецВасилий Переселен С. Константиновка Яковлев1781 г.р.
Дети
Анна Семенова1831 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Василий Переселен С. Константиновка Яковлев
Мать: Анна
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Пелагея
Место жительства
1835
Место жительства
1837
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно