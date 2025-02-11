Семен Переселен С. Константиновка Васильев 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Семен Переселен С. Константиновка Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1805, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анна1779 г.р.
Отец
Василий Переселен С. Константиновка Яковлев1781 г.р.
Дети
Анна Семенова1831 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Василий Переселен С. Константиновка Яковлев

Мать: Анна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Пелагея

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

26

Место жительства
1837
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен в с.Константиновка Николаевский уезд

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

22

Смерть
Неизвестно

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