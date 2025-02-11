Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1791, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер С 1858 по 18.10.1867, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Еким Ларионов Яков Яков/ Еким Ларионов1764 г.р.
Мать
(Мокеева) Ефросинья Моисеева/ Мокеева1763 г.р.
Супруги
Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна1791 г.р.
Дети
Тюрин Павел НиколаевОколо 1809 г.р.
Тюрин Кр-Ся В Канадее Максим Николаев20.05.1810 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Еким Ларионов Яков Яков/ Еким Ларионов

Мать: (Мокеева) Ефросинья Моисеева/ Мокеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Тюрин Павел Николаев

Мать ребёнка: Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.1810

Сын: Тюрин Кр-Ся В Канадее Максим Николаев

Мать ребёнка: Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15 Был пропущен в 5 ревизии

Рождение ребёнка
23.11.1812

Сын: Тюрин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Дорогова (Тюрина) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Рождение ребёнка
1818

Сын: Тюрин Сергей Николаев

Мать ребёнка: Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Тюрина) Авдотья Николаевна

Мать ребёнка: Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21

Смерть
С 1858 по 18.10.1867
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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