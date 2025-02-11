Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов
мужской, родился 1791, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер С 1858 по 18.10.1867, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕким Ларионов Яков Яков/ Еким Ларионов1764 г.р.
Мать(Мокеева) Ефросинья Моисеева/ Мокеева1763 г.р.
Супруги
Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна1791 г.р.
Дети
Тюрин Павел НиколаевОколо 1809 г.р.
Тюрин Кр-Ся В Канадее Максим Николаев20.05.1810 г.р.Показать еще 4
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Место
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Рождение
1791
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Тюрин Павел Николаев
Мать ребёнка: Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1810
Сын: Тюрин Кр-Ся В Канадее Максим Николаев
Мать ребёнка: Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
23.11.1812
Мать ребёнка: Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Дорогова (Тюрина) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Тюрина) Авдотья Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
С 1858 по 18.10.1867