Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1791

умерла 18.10.1867, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов1791 г.р.
Дети
Тюрин Павел НиколаевОколо 1809 г.р.
Тюрин Кр-Ся В Канадее Максим Николаев20.05.1810 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Тюрин Павел Николаев

Отец ребёнка: Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов

Рождение ребёнка
20.05.1810

Сын: Тюрин Кр-Ся В Канадее Максим Николаев

Отец ребёнка: Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов

Рождение ребёнка
23.11.1812

Сын: Тюрин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Дорогова (Тюрина) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17 Аксинья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Тюрин Сергей Николаев

Отец ребёнка: Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Тюрина) Авдотья Николаевна

Отец ребёнка: Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28 Фёкла

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24 Аксинья Иванова

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21

Смерть
18.10.1867
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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