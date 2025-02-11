Тюрина Фекла / Аксинья Ивановна
женский, родилась 1791
умерла 18.10.1867, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов1791 г.р.
Дети
Тюрин Павел НиколаевОколо 1809 г.р.
Тюрин Кр-Ся В Канадее Максим Николаев20.05.1810 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Тюрин Павел Николаев
Отец ребёнка: Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов
Рождение ребёнка
20.05.1810
Сын: Тюрин Кр-Ся В Канадее Максим Николаев
Отец ребёнка: Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов
Рождение ребёнка
23.11.1812
Отец ребёнка: Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Дорогова (Тюрина) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Тюрина) Авдотья Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин Николай Яковлев/ Ефимов
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
18.10.1867