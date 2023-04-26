Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марья Флоровна
Отец ребёнка: Дорогов ? Фрол Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.11.1843
Дочь: Анна Флоровна
Отец ребёнка: Дорогов ? Фрол Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.06.1846
Отец ребёнка: Дорогов ? Фрол Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.08.1849
Сын: Дорогов ? Андрей Флорович
Отец ребёнка: Дорогов ? Фрол Афанасьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Варвара Флоровна
Отец ребёнка: Дорогов ? Фрол Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Флоровна
Отец ребёнка: Дорогов ? Фрол Афанасьевич
Смерть
Неизвестно