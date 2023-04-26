Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марья Флоровна

Отец ребёнка: Дорогов ? Фрол Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.11.1843

Дочь: Анна Флоровна

Отец ребёнка: Дорогов ? Фрол Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.06.1846

Сын: Дорогов ? Петр Флорович

Отец ребёнка: Дорогов ? Фрол Афанасьевич

Рождение ребёнка
13.08.1849

Сын: Дорогов ? Андрей Флорович

Отец ребёнка: Дорогов ? Фрол Афанасьевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Варвара Флоровна

Отец ребёнка: Дорогов ? Фрол Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Флоровна

Отец ребёнка: Дорогов ? Фрол Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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