Анисья Яковлева 1787 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисья Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1787, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Еким Ларионов Яков Яков/ Еким Ларионов1764 г.р.
Мать
(Мокеева) Ефросинья Моисеева/ Мокеева1763 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Еким Ларионов Яков Яков/ Еким Ларионов

Мать: (Мокеева) Ефросинья Моисеева/ Мокеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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