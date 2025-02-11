Анисья Яковлева
женский, родилась 1787, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЕким Ларионов Яков Яков/ Еким Ларионов1764 г.р.
Мать(Мокеева) Ефросинья Моисеева/ Мокеева1763 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно