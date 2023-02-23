(из Губашева) Прасковья Яковлева
Место рожденияГубашево, Узинский стан
Дата рождения1732
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Губашево, Узинский стан
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: (Наум) Емельянов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Антон Ларионов
Отец ребёнка: (Наум) Емельянов
Рождение ребёнка
1755
Сын: Родион (Наумов)
Отец ребёнка: (Наум) Емельянов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Еким- Ларионов
Отец ребёнка: (Наум) Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: (Наум) Емельянов
Смерть
1765