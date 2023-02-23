(из Губашева) Прасковья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(из Губашева) Прасковья Яковлева

(из Губашева) Прасковья Яковлева

avatar

Место рождения

Губашево, Узинский стан

Дата рождения

1732

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Узинский стан
Рождение ребёнка
1744

Сын: (Кипка-Камка) Ларионов

Отец ребёнка: (Наум) Емельянов

Рождение ребёнка
1752

Сын: Антон Ларионов

Отец ребёнка: (Наум) Емельянов

Рождение ребёнка
1755

Сын: Родион (Наумов)

Отец ребёнка: (Наум) Емельянов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Еким- Ларионов

Отец ребёнка: (Наум) Емельянов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Наум) Емельянов

Смерть
1765
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close