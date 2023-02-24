(Кипка-Камка) Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кипка-Камка) Ларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: (Наум) Емельянов

Мать: Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1766

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Лукерья Семенова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Гликерия-Лкерья Иваова

Мать ребёнка: Лукерья Семенова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Абрам Иванов

Мать ребёнка: Лукерья Семенова

Смерть
1811
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