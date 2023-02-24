(Кипка-Камка) Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: (Наум) Емельянов
Мать: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1766
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Лукерья Семенова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Гликерия-Лкерья Иваова
Мать ребёнка: Лукерья Семенова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Абрам Иванов
Мать ребёнка: Лукерья Семенова
Смерть
1811