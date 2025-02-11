Лукерья Семёнова 1743 — найти родственников по фамилии на Familio

Лукерья Семёнова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1743, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Авдотья Игнатьева1722 г.р.
Отец
Семён Осипов (Шиндянка Икманчеев)1714 г.р.
Дети
Иван Иванов1766 г.р.
Лукерья Иванова1774 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Семён Осипов (Шиндянка Икманчеев)

Мать: Авдотья Игнатьева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Упоминание
Неизвестно

Яндекс диск | https://disk.yandex.ru/d/ZgQKTyNmNI-qAQ

Упоминание
Неизвестно

Блог в ВК | https://vk.com/wall-218720354_719 | Лукерья Семёнова Жена Ивана Ларионова https://vk.com/wall-218720354_712 В сказке 1782 года указано Ивана жена - Лукерья Семёнова дочь, взята оной же округи деревни Голодяевки 39 лет Так же есть запись в РС 1795 возраст - 53 года Значит родилась примерно в 1742-1744 году В сказке 1762 года деревни Голодяевки только одна Лукерья, отец Семён и указано - осимнадцати лет

Место жительства
1762
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1766

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Камка Иван Ларионов Кипка (Кипка/ Камка) Иван Ларионов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Лукерья Иванова

Отец ребёнка: Камка Иван Ларионов Кипка (Кипка/ Камка) Иван Ларионов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1782
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1787

Сын: Абрам Иванов

Отец ребёнка: Камка Иван Ларионов Кипка (Кипка/ Камка) Иван Ларионов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Старинная той деревни

Смерть
Неизвестно

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