Лукерья Семёнова
женский, родилась 1743, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАвдотья Игнатьева1722 г.р.
ОтецСемён Осипов (Шиндянка Икманчеев)1714 г.р.
Дети
Иван Иванов1766 г.р.
Лукерья Иванова1774 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Место жительства
1762
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1766
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Камка Иван Ларионов Кипка (Кипка/ Камка) Иван Ларионов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Лукерья Иванова
Отец ребёнка: Камка Иван Ларионов Кипка (Кипка/ Камка) Иван Ларионов
Место жительства
1782
Рождение ребёнка
1787
Сын: Абрам Иванов
Отец ребёнка: Камка Иван Ларионов Кипка (Кипка/ Камка) Иван Ларионов
Место жительства
1795
Смерть
Неизвестно