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Ларионов Фёдор Ларионов

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: (Наум) Емельянов

Мать: Аграфена Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1805

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
20.04.1810

Сын: Ларионов Егор Федорович

Мать ребёнка: Агафья Семеновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ларионов Кр 25.07.1854-Отставной Казак Никита Федоров

Мать ребёнка: Агафья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Семеновна

Смерть
После 1853
Казахстан, станица Щучинская
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