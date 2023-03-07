Ларионов Фёдор Ларионов
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: (Наум) Емельянов
Мать: Аграфена Дмитриева
Рождение ребёнка
30.01.1805
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
20.04.1810
Мать ребёнка: Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ларионов Кр 25.07.1854-Отставной Казак Никита Федоров
Мать ребёнка: Агафья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Семеновна
Смерть
После 1853
Казахстан, станица Щучинская