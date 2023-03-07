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Ларионов Егор Федорович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.04.1810

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1810

Отец: Ларионов Фёдор Ларионов

Мать: Агафья Семеновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ларионов Кузьма Егорович

Мать ребёнка: Ларионова Дарья Игнатьевна

Саратовская губ. Хвалынский уезд д. Никитино
Рождение ребёнка
05.03.1832

Сын: Ларионов Кр 1.11.1854- Строевой Казак Ефим Егорович

Мать ребёнка: Ларионова Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ларионов Михаил Егорович

Мать ребёнка: Ларионова Дарья Игнатьевна

Саратовская губ. Хвалынский уезд д. Никитино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова Дарья Игнатьевна

Смерть
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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