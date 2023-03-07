Ларионов Егор Федорович
Место рождения
Дата рождения20.04.1810
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1810
Отец: Ларионов Фёдор Ларионов
Мать: Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Ларионова Дарья Игнатьевна
Саратовская губ. Хвалынский уезд д. Никитино
Рождение ребёнка
05.03.1832
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Ларионова Дарья Игнатьевна
Саратовская губ. Хвалынский уезд д. Никитино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1835