Ларионов Кузьма Перес. В 1851 Г Щучинск Егорович 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Ларионов Кузьма Перес. В 1851 Г Щучинск Егорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1826, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер До 28.10.1907, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Отец
Ларионов Егор Федорович20.04.1810 г.р.
Мать
Ларионова Дарья Перес. В 1851 Г Щучинск Максимовна/ Игнатьевна1810 г.р.
Супруги
Ларионова Макрида Иванова1825 г.р.
Дети
(Ларионова) Федосья Кузминична31.05.1855 г.р.
Ларионов Евпл КузмичОколо 1857 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ларионов Егор Федорович

Мать: Ларионова Дарья Перес. В 1851 Г Щучинск Максимовна/ Игнатьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Бракосочетание
18.04.1848

Жена: Ларионова Макрида Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28

Рождение ребёнка
31.05.1855

Дочь: (Ларионова) Федосья Кузминична

Мать ребёнка: Ларионова Макрида Иванова

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Ларионов Евпл Кузмич

Мать ребёнка: Ларионова Макрида Иванова

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: (Ларионова) Евдокия Кузминична

Мать ребёнка: Ларионова Макрида Иванова

Рождение ребёнка
1866

Сын: Ларионов Иосиф Кузьмич

Мать ребёнка: Ларионова Макрида Иванова

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
1868

Сын: Ларионов Прокопий Кузмич

Мать ребёнка: Ларионова Макрида Иванова

Рождение ребёнка
31.07.1871

Сын: Ларонов Евдоким Кузмич

Мать ребёнка: Ларионова Макрида Иванова

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Герасимова (Ларионова) Ирина Кузминична

Мать ребёнка: Ларионова Макрида Иванова

Смерть
До 28.10.1907
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

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