Ларионов Кузьма Перес. В 1851 Г Щучинск Егорович
мужской, родился 1826, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер До 28.10.1907, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
ОтецЛарионов Егор Федорович20.04.1810 г.р.
Супруги
Ларионова Макрида Иванова1825 г.р.
Дети
(Ларионова) Федосья Кузминична31.05.1855 г.р.
Ларионов Евпл КузмичОколо 1857 г.р.Показать еще 5
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Рождение
1826
Место жительства
1835
Бракосочетание
18.04.1848
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
31.05.1855
Дочь: (Ларионова) Федосья Кузминична
Мать ребёнка: Ларионова Макрида Иванова
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Ларионов Евпл Кузмич
Мать ребёнка: Ларионова Макрида Иванова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: (Ларионова) Евдокия Кузминична
Мать ребёнка: Ларионова Макрида Иванова
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Ларионова Макрида Иванова
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Ларионова Макрида Иванова
Рождение ребёнка
31.07.1871
Мать ребёнка: Ларионова Макрида Иванова
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Герасимова (Ларионова) Ирина Кузминична
Мать ребёнка: Ларионова Макрида Иванова
Смерть
До 28.10.1907
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область