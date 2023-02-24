Ларионова Макрида Иванова
Место рожденияСаратовская губ. Хвалынский уезд д. Болдасева
Дата рождения1825
Дата смерти28.10.1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Иван
Мать: не указана
Саратовская губ. Хвалынский уезд д. Болдасева
Бракосочетание
18.?.1848
Рождение ребёнка
31.05.1855
Дочь: Федосья Кузминична
Отец ребёнка: Ларионов Кузьма Егорович
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Ларионов Евпл Кузмич
Отец ребёнка: Ларионов Кузьма Егорович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Ларионов Кузьма Егорович
Рождение ребёнка
До 1862
Дочь: Евдокия Кузминична
Отец ребёнка: Ларионов Кузьма Егорович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Ларионов Кузьма Егорович
станица Щучинская
Рождение ребёнка
31.07.1871
Дочь: Евдокия Кузминична
Отец ребёнка: Ларионов Кузьма Егорович
Смерть
28.10.1907
ст. Щучинская