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Ларионова Макрида Иванова

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Место рождения

Саратовская губ. Хвалынский уезд д. Болдасева

Дата рождения

1825

Дата смерти

28.10.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Иван

Мать: не указана

Саратовская губ. Хвалынский уезд д. Болдасева
Бракосочетание
18.?.1848

Муж: Ларионов Кузьма Егорович

Рождение ребёнка
31.05.1855

Дочь: Федосья Кузминична

Отец ребёнка: Ларионов Кузьма Егорович

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Ларионов Евпл Кузмич

Отец ребёнка: Ларионов Кузьма Егорович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Ларионов Прокопий Кузмич

Отец ребёнка: Ларионов Кузьма Егорович

Рождение ребёнка
До 1862

Дочь: Евдокия Кузминична

Отец ребёнка: Ларионов Кузьма Егорович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Ларионов Иосиф Кузьмич

Отец ребёнка: Ларионов Кузьма Егорович

станица Щучинская
Рождение ребёнка
31.07.1871

Дочь: Евдокия Кузминична

Отец ребёнка: Ларионов Кузьма Егорович

Смерть
28.10.1907
ст. Щучинская
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