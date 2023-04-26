Ларионов Прокопий Кузмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
13.09.1888
Сын: Ларионов Корнила Прокофьевич
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
08.09.1890
Сын: Ларионов Семен Прокофьевич
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
До 1891
Дочь: Пелагея Прокофьевна
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
До 1894
Дочь: Варвара Прокофьевна
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
21.01.1901
Дочь: Ксения Прокофьевна
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
12.08.1903
Дочь: Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
12.10.1906
Дочь: Прасковья Прокофьевна
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
15.01.1909
Дочь: Татьяна прокофьевна
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
16.08.1914
Дочь: Вера Прокофьевна
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Смерть
Неизвестно