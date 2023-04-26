Ларионов Прокопий Кузмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Прокопий Кузмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ларионов Кузьма Егорович

Мать: Ларионова Макрида Иванова

Рождение ребёнка
13.09.1888

Сын: Ларионов Корнила Прокофьевич

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
08.09.1890

Сын: Ларионов Семен Прокофьевич

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
До 1891

Дочь: Пелагея Прокофьевна

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
До 1894

Дочь: Варвара Прокофьевна

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
21.01.1901

Дочь: Ксения Прокофьевна

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
12.08.1903

Дочь: Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
12.10.1906

Дочь: Прасковья Прокофьевна

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
15.01.1909

Дочь: Татьяна прокофьевна

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
16.08.1914

Дочь: Вера Прокофьевна

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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