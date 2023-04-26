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Степанида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1888

Сын: Ларионов Корнила Прокофьевич

Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич

Рождение ребёнка
08.09.1890

Сын: Ларионов Семен Прокофьевич

Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич

Рождение ребёнка
До 1891

Дочь: Пелагея Прокофьевна

Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич

Рождение ребёнка
До 1894

Дочь: Варвара Прокофьевна

Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич

Рождение ребёнка
21.01.1901

Дочь: Ксения Прокофьевна

Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич

Рождение ребёнка
12.08.1903

Дочь: Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич

Рождение ребёнка
12.10.1906

Дочь: Прасковья Прокофьевна

Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич

Рождение ребёнка
15.01.1909

Дочь: Татьяна прокофьевна

Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич

Рождение ребёнка
16.08.1914

Дочь: Вера Прокофьевна

Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич

Смерть
Неизвестно
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