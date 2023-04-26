Степанида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1888
Сын: Ларионов Корнила Прокофьевич
Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич
Рождение ребёнка
08.09.1890
Сын: Ларионов Семен Прокофьевич
Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич
Рождение ребёнка
До 1891
Дочь: Пелагея Прокофьевна
Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич
Рождение ребёнка
До 1894
Дочь: Варвара Прокофьевна
Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич
Рождение ребёнка
21.01.1901
Дочь: Ксения Прокофьевна
Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич
Рождение ребёнка
12.08.1903
Дочь: Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич
Рождение ребёнка
12.10.1906
Дочь: Прасковья Прокофьевна
Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич
Рождение ребёнка
15.01.1909
Дочь: Татьяна прокофьевна
Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич
Рождение ребёнка
16.08.1914
Дочь: Вера Прокофьевна
Отец ребёнка: Ларионов Прокопий Кузмич
Смерть
Неизвестно