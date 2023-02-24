Макаров св 18.01.1876 Яков Никонорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров св 18.01.1876 Яков Никонорович

Макаров св 18.01.1876 Яков Никонорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1846

Отец: Никонор Макарович

Мать: Федосья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Макаров Кр 29.10.1914 Федор Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Петр? Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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