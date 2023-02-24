Макаров св 18.01.1876 Яков Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1846
Отец: Никонор Макарович
Мать: Федосья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Макаров Кр 29.10.1914 Федор Яковлевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно