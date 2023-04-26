Федосья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1832

Сын: Макаров Алексей Никонорович

Отец ребёнка: Никонор Макарович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Степан Никонорович

Отец ребёнка: Никонор Макарович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Василий Никонорович

Отец ребёнка: Никонор Макарович

Рождение ребёнка
Около ?.12.1843

Сын: Андрей Никонорович

Отец ребёнка: Никонор Макарович

Рождение ребёнка
02.01.1846

Сын: Макаров Св 18.01.1876 Яков Никонорович

Отец ребёнка: Никонор Макарович

Рождение ребёнка
15.11.1849

Дочь: Мария Никаноровна

Отец ребёнка: Никонор Макарович

Смерть
Неизвестно
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