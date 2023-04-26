Федосья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1832
Сын: Макаров Алексей Никонорович
Отец ребёнка: Никонор Макарович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Степан Никонорович
Отец ребёнка: Никонор Макарович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Василий Никонорович
Отец ребёнка: Никонор Макарович
Рождение ребёнка
Около ?.12.1843
Сын: Андрей Никонорович
Отец ребёнка: Никонор Макарович
Рождение ребёнка
02.01.1846
Сын: Макаров Св 18.01.1876 Яков Никонорович
Отец ребёнка: Никонор Макарович
Рождение ребёнка
15.11.1849
Дочь: Мария Никаноровна
Отец ребёнка: Никонор Макарович
Смерть
Неизвестно