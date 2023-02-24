Степан Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Никонор Макарович
Мать: Федосья Степановна
Бракосочетание
09.11.1845
Жена: Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
28.05.1847
Дочь: Акулина Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Макаров Кузьма Степанович
Мать ребёнка: Пелагея Филипповна
Смерть
Неизвестно