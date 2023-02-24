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Степан Никонорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Никонор Макарович

Мать: Федосья Степановна

Бракосочетание
09.11.1845

Жена: Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
28.05.1847

Дочь: Акулина Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Макаров Кузьма Степанович

Мать ребёнка: Пелагея Филипповна

Смерть
Неизвестно
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