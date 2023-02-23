Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Филипповна

Пелагея Филипповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1845

Муж: Степан Никонорович

Рождение ребёнка
28.05.1847

Дочь: Акулина Степановна

Отец ребёнка: Степан Никонорович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Макаров Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Степан Никонорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close