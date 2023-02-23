Пелагея Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1845
Муж: Степан Никонорович
Рождение ребёнка
28.05.1847
Дочь: Акулина Степановна
Отец ребёнка: Степан Никонорович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Макаров Кузьма Степанович
Отец ребёнка: Степан Никонорович
Смерть
Неизвестно