(Макарова) Акулина Перес. В 1851 Г Щучинск Степановна 28.05.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

(Макарова) Акулина Перес. В 1851 Г Щучинск Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 28.05.1847, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Макаров Степан Перес. В 1851 Г Щучинск Никанорович1827 г.р.
Мать
Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Филипповна1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1847

Отец: Макаров Степан Перес. В 1851 Г Щучинск Никанорович

Мать: Пелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Филипповна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

61

Смерть
Неизвестно

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