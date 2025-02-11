(Макарова) Акулина Перес. В 1851 Г Щучинск Степановна
женский, родилась 28.05.1847, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецМакаров Степан Перес. В 1851 Г Щучинск Никанорович1827 г.р.
МатьПелагея Перес. В 1851 Г Щучинск Филипповна1829 г.р.
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Рождение
28.05.1847
Отец: Макаров Степан Перес. В 1851 Г Щучинск Никанорович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно