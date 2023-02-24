Макаров Петр? Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Св 18.01.1876 Яков Никонорович
Мать: ?
Бракосочетание
09.11.1903
Жена: Христина Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.09.1905
Дочь: Надежда Максимовна
Мать ребёнка: Христина Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.11.1907
Сын: Макаров Михаил Максимович
Мать ребёнка: Христина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно