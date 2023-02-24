Макаров Петр? Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Петр? Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Св 18.01.1876 Яков Никонорович

Мать: ?

Бракосочетание
09.11.1903

Жена: Христина Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.09.1905

Дочь: Надежда Максимовна

Мать ребёнка: Христина Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.11.1907

Сын: Макаров Михаил Максимович

Мать ребёнка: Христина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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