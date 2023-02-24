Макаров кр 29.10.1914 Федор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров кр 29.10.1914 Федор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Макаров Св 18.01.1876 Яков Никонорович

Мать: ?

Бракосочетание
02.05.1889

Жена: Макарова Клавдия Тихоновна

Рождение ребёнка
02.06.1900

Сын: Макаров Павел Федорович

Мать ребёнка: Макарова Клавдия Тихоновна

Рождение ребёнка
01.12.1901

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Макарова Клавдия Тихоновна

Рождение ребёнка
18.11.1903

Сын: Макаров Роман Федорович

Мать ребёнка: Макарова Клавдия Тихоновна

Рождение ребёнка
16.11.1904

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Макарова Клавдия Тихоновна

Рождение ребёнка
18.03.1907

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Макарова Клавдия Тихоновна

Рождение ребёнка
24.12.1908

Сын: Макаров Вмн Степан Федорович

Мать ребёнка: Макарова Клавдия Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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