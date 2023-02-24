Макаров кр 29.10.1914 Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1876
Отец: Макаров Св 18.01.1876 Яков Никонорович
Мать: ?
Бракосочетание
02.05.1889
Рождение ребёнка
02.06.1900
Мать ребёнка: Макарова Клавдия Тихоновна
Рождение ребёнка
01.12.1901
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Макарова Клавдия Тихоновна
Рождение ребёнка
18.11.1903
Мать ребёнка: Макарова Клавдия Тихоновна
Рождение ребёнка
16.11.1904
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Макарова Клавдия Тихоновна
Рождение ребёнка
18.03.1907
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Макарова Клавдия Тихоновна
Рождение ребёнка
24.12.1908
Сын: Макаров Вмн Степан Федорович
Мать ребёнка: Макарова Клавдия Тихоновна
Смерть
Неизвестно