Макарова (Корнилова) Клавдия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Корнилова) Клавдия Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1889

Муж: Макаров Кр 29.10.1914 Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
02.06.1900

Сын: Макаров Павел Федорович

Отец ребёнка: Макаров Кр 29.10.1914 Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
01.12.1901

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Макаров Кр 29.10.1914 Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
18.11.1903

Сын: Макаров Роман Федорович

Отец ребёнка: Макаров Кр 29.10.1914 Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
16.11.1904

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Макаров Кр 29.10.1914 Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
18.03.1907

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Макаров Кр 29.10.1914 Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
24.12.1908

Сын: Макаров Вмн Степан Федорович

Отец ребёнка: Макаров Кр 29.10.1914 Федор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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