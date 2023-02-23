Макарова (Корнилова) Клавдия Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1889
Рождение ребёнка
02.06.1900
Отец ребёнка: Макаров Кр 29.10.1914 Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
01.12.1901
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Макаров Кр 29.10.1914 Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
18.11.1903
Отец ребёнка: Макаров Кр 29.10.1914 Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
16.11.1904
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Макаров Кр 29.10.1914 Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
18.03.1907
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Макаров Кр 29.10.1914 Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
24.12.1908
Сын: Макаров Вмн Степан Федорович
Отец ребёнка: Макаров Кр 29.10.1914 Федор Яковлевич
Смерть
Неизвестно