Ларионов кр 1.11.1854- строевой казак Ефим Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1832
Рождение ребёнка
27.12.1855
Дочь: Анисья Ефимовна
Мать ребёнка: Ларионова Марфа Пахомовна
Рождение ребёнка
02.12.1858
Дочь: Варвара Ефимовна
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Ларионов Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Ларионова Марфа Пахомовна
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: Ларионова Марфа Пахомовна
Рождение ребёнка
До 1878
Сын: Ларионов Георгий Ефимович
Мать ребёнка: Ларионова Марфа Пахомовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно