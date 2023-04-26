Ларионов кр 1.11.1854- строевой казак Ефим Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов кр 1.11.1854- строевой казак Ефим Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1832

Отец: Ларионов Егор Федорович

Мать: Ларионова Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
27.12.1855

Дочь: Анисья Ефимовна

Мать ребёнка: Ларионова Марфа Пахомовна

Рождение ребёнка
02.12.1858

Дочь: Варвара Ефимовна

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Ларионов Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Ларионова Марфа Пахомовна

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Ларионов Антип Ефимович

Мать ребёнка: Ларионова Марфа Пахомовна

Рождение ребёнка
До 1878

Сын: Ларионов Георгий Ефимович

Мать ребёнка: Ларионова Марфа Пахомовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова Марфа Пахомовна

Смерть
Неизвестно
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