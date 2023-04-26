Ларионова Марфа Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Марфа Пахомовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1855

Дочь: Анисья Ефимовна

Отец ребёнка: Ларионов Кр 1.11.1854- Строевой Казак Ефим Егорович

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Ларионов Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Ларионов Кр 1.11.1854- Строевой Казак Ефим Егорович

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Ларионов Антип Ефимович

Отец ребёнка: Ларионов Кр 1.11.1854- Строевой Казак Ефим Егорович

Рождение ребёнка
До 1878

Сын: Ларионов Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Ларионов Кр 1.11.1854- Строевой Казак Ефим Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Кр 1.11.1854- Строевой Казак Ефим Егорович

Смерть
Неизвестно
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