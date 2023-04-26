Ларионова Марфа Пахомовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.1855
Дочь: Анисья Ефимовна
Отец ребёнка: Ларионов Кр 1.11.1854- Строевой Казак Ефим Егорович
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Ларионов Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Ларионов Кр 1.11.1854- Строевой Казак Ефим Егорович
Рождение ребёнка
Около 1863
Отец ребёнка: Ларионов Кр 1.11.1854- Строевой Казак Ефим Егорович
Рождение ребёнка
До 1878
Сын: Ларионов Георгий Ефимович
Отец ребёнка: Ларионов Кр 1.11.1854- Строевой Казак Ефим Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно