Агафья Иванова
женский, родилась 1795
умерла Неизвестно
Супруги
Пахом Филиппов1800 г.р.
Дети
Ст Щучинская Спиридон Пахомов1820 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахом Филиппов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ст Щучинская Спиридон Пахомов
Отец ребёнка: Пахом Филиппов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ларионова (Филиппова) Марфа Пахомовна
Отец ребёнка: Пахом Филиппов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Афанасий Пахомов
Отец ребёнка: Пахом Филиппов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Филипов Александр Пахомович
Отец ребёнка: Пахом Филиппов
Рождение ребёнка
1845
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пахом Филиппов
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно