Агафья Иванова 1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1795

умерла Неизвестно

Супруги
Пахом Филиппов1800 г.р.
Дети
Ст Щучинская Спиридон Пахомов1820 г.р.
Ларионова (Филиппова) Марфа Пахомовна1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахом Филиппов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ст Щучинская Спиридон Пахомов

Отец ребёнка: Пахом Филиппов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ларионова (Филиппова) Марфа Пахомовна

Отец ребёнка: Пахом Филиппов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Афанасий Пахомов

Отец ребёнка: Пахом Филиппов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Сын: Филипов Александр Пахомович

Отец ребёнка: Пахом Филиппов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пахом Филиппов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

140

Смерть
Неизвестно

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