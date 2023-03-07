Емелька Тестеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмелька Тестеев

Емелька Тестеев

avatar

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1699

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: (Наум) Емельянов

Мать ребёнка: ?

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: (Мурза) Емельянов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1738

Сын: (Данила) Емельянов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Дарья Емельянова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Матрена Емельянова

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1748
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close