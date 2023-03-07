Емелька Тестеев
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смерти1748
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: (Наум) Емельянов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1735
Сын: (Мурза) Емельянов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1738
Сын: (Данила) Емельянов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Дарья Емельянова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Матрена Емельянова
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1748