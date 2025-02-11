(В Губашево) Дарья Емельянова Около 1741 — найти родственников по фамилии на Familio

(В Губашево) Дарья Емельянова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1741

умерла Неизвестно

Отец
Емелька Тестеев1701 г.р.
Супруги
(..... Нуйкин) (..... Нуйкин) Кирил Кириллов1725 г.р.
Дети
Осип Кириллов1750 г.р.
Леонтий Кирилов1755 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Емелька Тестеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (..... Нуйкин) (..... Нуйкин) Кирил Кириллов

Рождение ребёнка
1750

Сын: Осип Кириллов

Отец ребёнка: (..... Нуйкин) (..... Нуйкин) Кирил Кириллов

Рождение ребёнка
1755

Сын: Леонтий Кирилов

Отец ребёнка: (..... Нуйкин) (..... Нуйкин) Кирил Кириллов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1783

Сын: Семен Кириллович

Отец ребёнка: (..... Нуйкин) (..... Нуйкин) Кирил Кириллов

Смерть
Неизвестно

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