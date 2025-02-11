(В Губашево) Дарья Емельянова
женский, родилась Около 1741
умерла Неизвестно
ОтецЕмелька Тестеев1701 г.р.
Супруги
Дети
Осип Кириллов1750 г.р.
Леонтий Кирилов1755 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Емелька Тестеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Сын: Осип Кириллов
Отец ребёнка: (..... Нуйкин) (..... Нуйкин) Кирил Кириллов
Рождение ребёнка
1755
Сын: Леонтий Кирилов
Отец ребёнка: (..... Нуйкин) (..... Нуйкин) Кирил Кириллов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1783
Сын: Семен Кириллович
Отец ребёнка: (..... Нуйкин) (..... Нуйкин) Кирил Кириллов
Смерть
Неизвестно