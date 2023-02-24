(Данила) Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Емелька Тестеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Устинья Даниловна
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кирилл Данилов
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Анна Даниловна
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Козьма Данилов
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Прасковья Даниловна
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Смерть
Неизвестно