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(Данила) Емельянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Емелька Тестеев

Мать: ?

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Устинья Даниловна

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Кирилл Данилов

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анна Даниловна

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Козьма Данилов

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Прасковья Даниловна

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Смерть
Неизвестно
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