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Прасковья Даниловна
Прасковья Даниловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1770
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
(Данила) Емельянов
1738 г.р.
Мать
(Из Кочетовки) Марфа Васильева
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец:
(Данила) Емельянов
Мать:
Марфа Васильева
Смерть
Неизвестно
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