(в Печаур) Матрена Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(в Печаур) Матрена Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1699 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Емелька Тестеев

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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